В Советском районе появятся два новых заместителя главы

Владислав Макаров уверен, что такая реорганизация пойдет на пользу работе

22 декабря на последнем в уходящем году заседании депутатского райсовета Советского района была утверждена новая структура администрации муниципалитета. Глава района Владислав Макаров получит двух новых заместителей, которые разделят между собой функционал ушедшей два месяца назад первого заместителя Елены Астаховой.



Старая схема выглядела следующим образом: Елена Астахова курировала социальные и экономические вопросы. «Просто зам» Евгений Петров занимался вопросами благоустройства, его коллега Ильмир Амиров отвечал за общие и правовые вопросы.

«Елена Астахова была опытным, многогранным сотрудником, она могла выполнять столь разносторонний функционал. Однако работы меньше не становится, а Елена Васильевна в октябре ушла на заслуженный отдых. Мы сокращаем должность первого заместителя, вводим двух новых заместителей. Фонд заработной платы не пострадает: кроме того, сокращаются должности заместителей начальников профильных отделов», — объяснил «Первому областному» информагентству Владислав Макаров.

По словам главы, Советский район наряду с Курчатовским — лидеры в Челябинске по числу заключаемых муниципальных контрактов. Поэтому один из «новых» заместителей как раз и будет отвечать за торговлю, экономику, закупки. Уже известно, кто это будет — руководитель отдела экономики и торговли Станислав Холодов. Вторую половину работы Астаховой, то есть соцполитику, культуру, спорт и работу с молодежью, возьмет на себя действующий начальник профильного отдела Татьяна Пашкова.

«Сюрприза для обоих не будет. С ними все оговорено, это хорошие, крепкие профессионалы. А повышение позволит мотивировать их не только благодарными словами», — резюмировал Владислав Евгеньевич.

Добавим, постановление о введении двух новых должностей заместителей главы вступит в силу с 1 января 2021 года. Но, учитывая предстоящие праздники и время, необходимое для согласования различных бюрократических процедур, к работе в новом качестве Холодов и Пашкова приступят только в конце января — начале февраля.