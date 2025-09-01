В СИЗО Челябинской области организуют 4 избирательных участка

Реализовать свое избирательное право подследственные смогут в течение трех дней

Челябинская область вошла в перечень 29 субъектов РФ, где на предстоящих выборах будет организовано голосование в следственных изоляторах. Специализированные избирательные участки будут организованы в четырех СИЗО региона, сообщает пресс-служба южноуральского ГУФСИН.

«Для обеспечения голосования граждан, содержащихся под стражей, участки будут организованы в СИЗО-1 и СИЗО-3 в Челябинске, СИЗО-2 в Магнитогорске и СИЗО-4 в Златоусте», — уточнили в ведомстве.

Реализовать свое активное избирательное право с 12 по 14 сентября 2025 года смогут подследственные СИЗО, чья вина не доказана судом, а также осужденные к принудительным работам и состоящие на учете в уголовно-исполнительных инспекциях региона.

В ГУФСИН уточнили: помещения для голосования оборудованы в строгом соответствии с законодательными требованиями — везде установлены кабины для тайного голосования, стационарные ящики для бюллетеней, размещены информационные материалы о выборах и кандидатах, а также организовано видеонаблюдение. С избирателями проводятся беседы, в ходе которых им разъясняются их права, процедура голосования и положения избирательного законодательства.

Как уточнили в Общественном штабе наблюдения за выборами, прозрачность процесса обеспечат общественные наблюдатели. Они будут следить за соблюдением тайны голосования, корректной работой избирательных комиссий, а также за доставкой бюллетеней и информационных материалов о кандидатах.

«Голосование в СИЗО — часть системы мер по расширению доступности выборов. Обеспечение избирательных прав граждан — одна из ключевых задач демократического общества. Голосование в СИЗО — это не просто формальность, а реальный механизм защиты прав тех, кто находится в местах принудительного содержания, но не лишен права голоса. Мы гарантируем, что каждый голос будет учтен честно, а процедура голосования полностью соответствует законодательству», — отметил руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в Челябинской области Николай Дейнеко.