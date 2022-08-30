В середине октября школа будет завершена — Алексей Текслер в Ясиноватой

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«Как и договаривались, в середине октября школа будет завершена. Все проблемы, которые мы обсуждали, в настоящий момент решены. Я очень благодарен коллегам за постоянную помощь, поддержку, которую они оказывают нашим строителям. Мы, в свою очередь, завершим работу, обеспечим школу всем необходимым»,

— рассказал губернатор.

«Работы ведутся на высоком качественном уровне. Хочется выразить большую благодарность за тот профессионализм, за тот уровень, который мы видим при выполнении данных работ»,

— прокомментировал работу челябинских строителей Дмитрий Шевченко.

«Меня впечатляет ваша колоссальная поддержка. Мы знаем, что у нас есть сильный, крепкий друг, у которого твердое плечо и который нас никогда не подведет. От имени всего коллектива 7-й школы, от имени родителей и учащихся мы говорим огромное вам спасибо»,

— сказала она.