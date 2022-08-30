Губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время очередной рабочей поездки в Донбасс проверил, как идет восстановление социальных объектов города Ясиноватая. В их числе — пострадавшая от обстрелов общеобразовательная школа № 7. О ходе работ глава региона рассказал в своем личном телеграм-канале.
Алексей Текслер напомнил, что строители из Челябинской области восстанавливают в Ясиноватой два детских сада, две школы, районную больницу и дороги. Один из объектов — общеобразовательная школа № 7.
«Как и договаривались, в середине октября школа будет завершена. Все проблемы, которые мы обсуждали, в настоящий момент решены. Я очень благодарен коллегам за постоянную помощь, поддержку, которую они оказывают нашим строителям. Мы, в свою очередь, завершим работу, обеспечим школу всем необходимым»,— рассказал губернатор.
По словам мэра Ясиноватой Дмитрия Шевченко, в результате обстрелов школа была сильно повреждена: были разрушения фасадной части и выбиты все окна. Кроме того, школа старая и в целом требовала ремонта.
«Работы ведутся на высоком качественном уровне. Хочется выразить большую благодарность за тот профессионализм, за тот уровень, который мы видим при выполнении данных работ»,— прокомментировал работу челябинских строителей Дмитрий Шевченко.
Директор 7-й школы Людмила Леонова также поблагодарила Алексея Текслера за помощь, которую оказывает Челябинская область.
«Меня впечатляет ваша колоссальная поддержка. Мы знаем, что у нас есть сильный, крепкий друг, у которого твердое плечо и который нас никогда не подведет. От имени всего коллектива 7-й школы, от имени родителей и учащихся мы говорим огромное вам спасибо»,— сказала она.
В ходе поездки в Ясиноватую Алексей Текслер также провел совещание о подготовке социальных объектов и домов города к зиме. Подробности — в материале ИА «Первое областное».
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