В семи регионах России граждане выбирают депутатов Госдумы в онлайн-формате

Каждый десятый россиянин, имеющий доступ к системе дистанционного голосования, уже сделал свой выбор

Более 10 процентов от общего числа избирателей, подавших заявления об участии в дистанционном голосовании, уже выбрали своих кандидатов, сообщает пресс-служба Минцифры РФ. Цифры приводятся на 8:45 московского времени 17 сентября.



По словам заместителя министра цифрового развития РФ Олега Качанова, система электронного голосования основана на технологии блокчейн, что гарантирует сохранение тайны сделанного пользователями выбора. Как сообщало Первое областное информагентство, эксперимент с дистанционным участием в выборах проводится в Севастополе, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской, Ярославской областях и Москве. Голосование онлайн стартовало одновременно с открытием «очных» избирательных участков — в 8 часов утра по местному времени 17 сентября.