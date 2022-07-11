В России вступает в силу новый закон о соцподдержке военнослужащих и их семей

В числе новшеств — право воспитателя военного на получение страховки и неприкосновенность для приставов денег за участие в боях

Совет Федерации единогласно одобрил представленный сенатором от Челябинской области Маргаритой Павловой законопроект с новыми мерами социальной поддержки военнослужащих, военных пенсионеров и и их семей. В числе новшеств — гарантия на продолжение службы военными, ставшими инвалидами, право на получение страховки для воспитателей российских солдат и другие виды помощи. О новом проекте сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе правительства Челябинской области.



«Федеральный закон несет высокую социальную составляющую. Военнослужащие стоят на защите государства, государство же в свою очередь защищает их семьи. Такая позиция неизменна», — заявила, выступая перед коллегами, Маргарита Павлова.

Первая новинка — право фактического воспитателя застрахованного военнослужащего получить страховую выплату в случае гибели бойца. Граждане могут быть признаны воспитателями через суд, в порядке особого производства.

Признанные негодными или ограниченно годными к военной службе по состоянию здоровья ветераны боевых действий получают право на продолжение военной службы, но при этом могут в любое время уволиться.

Еще одна немаловажная новинка: судебные приставы с момента вступления закона в силу не смогут взыскивать денежные средства, полученные за участие в боевых действиях и выполнение боевых задач за границей. Эта льгота относится и к приравненным к военнослужащим гражданам.

Претерпевает изменение порядок индексации пенсий военным пенсионерам: с 1 июня 2022 года так называемый «понижающий коэффициент» вырастает с 77,41% до 85,47%. Ветераны Великой Отечественной войны получат специальную доплату в 15,5% от действующей пенсии.

Новый закон вступит в силу с момента официального опубликования.

Напомним, ранее военнослужащие и гражданские лица, участвующие в специальной военной операции на Украине, получили статус ветеранов боевых действий. Также весной 2022 года в России был принят закон, дающий право на заморозку исполнительных производств в отношении воюющих солдат и офицеров. Правительство Челябинской области ввело дополнительные региональные выплаты для участников спецоперации.