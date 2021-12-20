В России ужесточат наказание за пытки

Поправки в Уголовный кодекс внесены на рассмотрение депутатов Госдумы

В Госдуму РФ поступил законопроект об ужесточении уголовного наказания за пытки. Документ добавит в список ответственных лиц не только следователей и дознавателей, как это прописано в УК РФ сегодня, но и сотрудников ФСИН, сообщает пресс-служба нижней палаты российского парламента.



Как следует из опубликованных на сайте Госдумы материалов, законопроект внесен на рассмотрение сенаторами Андреем Клишасом и Владимиром Полетаевым, депутатом Госдумы Павлом Крашенинниковым. Законопроект должен привести российские нормы в соответствие с международной Конвенцией против пыток, заключенной в 1984 году и упростить квалификацию преступлений.

«Общественная опасность рассматриваемого негативного явления (то есть пыток — прим. редакции), помимо причинения увечий и вреда потерпевшему, кроется еще и в формировании отрицательного отношения общества ко всей правоохранительной системе, порождает в обществе нигилизм к правопорядку и приводит к ошибочному выводу, что насилие, жестокость и несправедливость являются естественными вещами, а их применение необходимо для социально значимых целей», — говорят авторы в пояснительной записке к законопроекту.

Сенаторы и депутат предлагают ввести в законодательство такую цель применения пытки, как «запугивание». Кроме того, в статье 302 УК РФ «Принуждение к даче показаний» вводится новый субъект преступления: до сих пор статья применялась только к следователям и производящим дознание лицам, теперь тут должен появиться «сотрудник правоохранительного органа», что позволит привлекать по статье 302 еще и служащих ФСИН.

Но главное, авторы законопроекта предлагают ужесточить наказания за пытки. На сегодня санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до восьми лет. При этом по другой уголовной статье, «Превышение должностных полномочий», виновный может получить даже более строгий приговор, до десяти лет колонии. Поправки от Клишаса, Полетаева и Крашенинникова предлагают установить наказание за пытки, совершенные представителями власти до 12 лет лишения свободы, и перевести эти преступления в разряд особо тяжких. Это автоматически увеличит еще и срок давности по таким деяниям.