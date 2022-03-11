В России принят закон о дистанционном голосовании

Один из авторов — депутат от Челябинской области Дмитрий Вяткин

11 марта Госдума РФ приняла в третьем чтении единые правила проведения дистанционного электронного голосования (ДЭЗ). Законопроект был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента депутатами Дмитрием Ламейкиным и Дмитрием Вяткиным, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе ГД.



Напомним, в конце января депутат Госдумы от Челябинской области Дмитрий Вяткин уже рассказывал о нюансах нового законопроекта. Так, поправки Вяткина и Ламейкина предусматривают, что решение об использовании ДЭГ на выборах регионального уровня будут принимать избирательные комиссии субъектов Федерации. Делать ли дистанционными выборы федерального значения, например, выборы президента РФ в 2024 году, также будут определять регионы, но уже после согласования с Центризбиркомом. Отдельно Дмитрий Вяткин подчеркивал, что ДЭГ — лишь еще один способ голосования, не отменяющий традиционных избирательных участков.

Электронное голосование, по данным пресс-службы Госдумы, предусматривает использование только сертифицированных систем (на сегодня таковых в России две). Кроме того, внимание уделено безопасности голосования: так, исключена возможность голосовать повторно или менять свое решение, а такой вариант обкатывался на московских выборах в 2019 году.

Ко второму чтению законопроект был дополнен рядом поправок. Согласно одной из них, расширяется перечень лиц, которые не имеют права быть избранными в течение определенного срока: в частности речь идет об осужденных за совершение преступлений экстремистской направленности, а также об осужденных за ряд преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Они не смогут участвовать в выборах в течение пяти лет после погашения или снятия судимости.

Кроме этого, исключается возможность изменить свое решение и проголосовать повторно. Отмечается, что избиратель, получивший доступ к ДЭГ, не вправе получить бюллетень на избирательном участке.

Наконец, законопроект предусматривает, что бывшие главы регионов, смещенные со своих постов по указу президента РФ, в течение пяти лет не имеют права выдвигаться на какие-то выборные должности.