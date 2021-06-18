В России официально объявлена дата выборов в Госдуму

Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ

17 июня опубликован указ президента РФ о назначении выборов депутатов Государственной думы. Текст документа вышел на официальном портале правовой информации.



Указ состоит всего из двух пунктов: первый гласит, что день выборов назначен на 19 сентября 2021 года, второй сообщает о вступлении указа в силу со дня его публикования. Таким образом, предвыборная гонка началась уже официально.

Напомним, помимо выборов в Госдуму 19 сентября на Южном Урале пройдут также довыборы в челябинские районные советы депутатов. Кроме того, 17 июня досрочно сложил полномочия депутат ЗСО Вячеслав Ершов, так что жителям Курчатовского района областного центра предстоит голосовать еще и за замену в региональном парламенте.