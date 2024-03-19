В России обновят стратегию пространственного развития регионов

Новый документ будет учитывать текущие геополитические вызовы, региональные и муниципальные приоритеты

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в качестве руководителя комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы» принял участие в обсуждении обновленной стратегии пространственного развития России, которая призвана сократить различия между регионами. Тематическую стратегическую сессию провел во вторник, 19 марта, премьер-министр России Михаил Мишустин.

Напомним, действующая стратегия пространственного развития была принята в 2019 году и требует обновления с учетом текущих геополитических вызовов, региональных и муниципальных приоритетов.

Открывая сессию, глава кабмина напомнил, что в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин подчеркнул важность территориальной связанности страны, снижения инфраструктурных ограничений в регионах. Также поставлена задача по благоустройству и повышению качества жизни в малых городах, исторических поселениях, сельской местности, по предоставлению мер поддержки регионам, в первую очередь находящимся на границе.

Одна из первоочередных задач новой концепции стратегии пространственного развития — сократить различия регионов по уровню экономики и социальной сферы. Для этого нужно сформировать центры роста с учетом потенциала каждого региона — сельскохозяйственного, промышленного, логистического. Это поможет привлечь инвестиции и создать новые рабочие места. В результате продолжится строительство современного жилья, детских садов, поликлиник и больниц, модернизация инженерных сетей.

«Чтобы жители даже удаленных территорий имели доступ к качественной медицине, к образованию, к теплу, к чистой воде», — подчеркнул Михаил Мишустин.