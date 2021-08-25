В России может вырасти возраст приговоренных к принудительным работам

Соответствующий законопроект внесен в Госдуму РФ

Депутат Госдумы Ярослав Нилов внес на рассмотрение парламента законопроект, предлагающий повысить возраст осужденных, которым реальный срок может быть заменен на принудительные работы. Об этом Нилов сообщил в своем официальном телеграм-канале.



По словам депутата, идея пришла ему в голову во время рабочей поездки в казанскую колонию строгого режима: тогда один из заключенных заявил, что многие «постояльцы» лишены права на альтернативу сроку в виде принудительных работ.

Напомним, принудительные работы согласно Уголовному кодексу РФ — вид наказания за преступления небольшой или средней тяжести либо за совершенное впервые тяжкое преступление, при котором осужденный не лишен контактов с обществом и даже может получать зарплату в гражданском предприятии, то есть быстрее компенсировать потерпевшим причиненный ущерб. До сих пор в России действует ограничение, согласно которому работы не назначаются женщинам старше 55 и мужчинам старше 60 лет. При этом пенсионный возраст с 2023 года составит 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. «Отставшие» от пенсионной реформы нормы УК лишают «оступившихся граждан» надежды на альтернативное наказание, полагает Нилов.

О дате рассмотрения внесенного законопроекта пока не сообщается.