В России ликвидируют Фонд развития моногородов

Тем не менее поддержка ТОСЭР не прекратится

Правительством Российской Федерации принято решение о ликвидации в 2021 году Фонда содействия развития моногородов. Функции структуры после упразднения будут перераспределены между федеральными органами исполнительной власти и «ВЭБ.РФ».

В Челябинской области 16 территорий опережающего социально-экономического развития. Все они начиная с 2016 года получали поддержку в рамках соглашения, заключенного между регионом и Фондом. Как отметили в правительстве Челябинской области, эта работа будет продолжаться.

Одним из самых масштабных проектов, реализованных за время сотрудничества структуры и правительства области, стал запуск самого крупного на Урале тепличного комплекса «Горный» в Усть-Катаве. Финансирование строительства инфраструктурных объектов и инженерных сетей осуществлялось из регионального бюджета при непосредственной поддержке Фонда развития моногородов.

«ФРМ выделил на это почти 1,5 млрд рублей. В рамках проекта создано 720 рабочих мест. Сейчас „Горный“ осуществляет активную производственную деятельность. Построено 25 гектаров теплиц для выращивания огурцов и томатов. За 9 месяцев 2020 года реализовано порядка 12 тыс. тонн овощной продукции. Также в 2020 году подписаны два соглашения о выдаче беспроцентных займов ФРМ предпринимателям из Челябинской области на общую сумму порядка 300 млн рублей», — рассказали в правительстве Челябинской области.

Эти средства помогут развитию собственной транспортно-логистической службы в Трехгорном, а также лягут в основу строительства термального курорта в Миассе.

В рамках сотрудничества региона и Фонда представители всех моногородов в 2016—2017 годах прошли обучение в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации и Московской школе управления «СКОЛКОВО».

«За весь период сотрудничества с ФРМ в целях решения основных проблем развития моногородов в Челябинской области реализованы мероприятия по благоустройству в рамках программы „Пять шагов благоустройства повседневности“. Регион вошел в число лучших в стране по ее выполнению и реализовал 60 проектов на общую сумму 1,3 млрд рублей», — добавили в правительстве региона.

Благодаря этому Трехгорный стал первым в рейтинге Минстроя России среди моногородов в части наиболее благоприятной среды для жизни за активное развитие жилья и общественных пространств.

Был реализован и большой проект в Магнитогорске — в рамках реконструкции парка у Вечного огня были заасфальтированы дорожки, обновлено освещение, установлены малые архитектурные формы, выполнено озеленение территории.

Заметили реализацию проектов и жители горнозаводской зоны: в спальном районе Сатки появилось долгожданное место притяжения — сквер «Маленький принц», а в Златоусте благоустроили парк «Молодежный».

«Дополнительно совместно с ФРМ на Южном Урале реализованы мероприятия в области здравоохранения и образования, а также по ремонту дорог. Для развития внутреннего и въездного туризма в 2019 году правительство Челябинской области поддержало инициативу по проведению совместно с Фондом моногородов мероприятий федерального проекта „Прошагай город“», — отмечают в правительстве области.

Первыми город прошагали в Сатке. Суть проекта в том, что каждый желающий может нанести на интерактивную карту объекты, которые отличают территорию и могут быть интересны туристам.

«С ликвидацией ФРМ поддержка моногородов не прекратится. Сформируют предложения по комплексному развитию городских территорий с учетом тиражирования положительного опыта содействия развитию моногородов. Челябинская область, в свою очередь, продолжит активное взаимодействие с органами власти и институтами развития всех уровней», — заверили в правительстве региона.

В частности, в настоящее время идет обсуждение мероприятий по строительству площадки «Новогорный» в Озерске. Здесь смогут разместиться новые резиденты ТОСЭР. Для реализации проекта планируют привлечь федеральные средства.