В праймериз ЕР в Коркинском округе будут участвовать только члены партии

Само предварительное голосование состоится позже, чем в других территориях Челябинской области

Предварительное голосование ЕР в Коркинском округе, где после муниципальной реформы предстоит с нуля сформировать депутатское собрание, пройдет 13—19 июня и будет организовано иначе, нежели на майских праймериз в Челябинске, Сосновском и Троицком районах. Об этом Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе регионального отделения «Единой России».



Напомним, 23—29 мая пройдет предварительное голосование «Единой России» по довыборам в районные советы депутатов Калининского, Тракторозаводского, Металлургического районов Челябинска и в собрание Сосновского района. В Троицком районе праймериз будут касаться довыборов в Законодательное собрание области.

Как следует из материалов федерального сайта предварительного голосования, праймериз в этих территориях будут организованы по так называемой «первой модели». В предварительном голосовании смогут принять участие все жители этих территорий, зарегистрировавшиеся через портал госуслуг на ресурсе партийных праймериз.

В Коркино, где предстоят выборы 23 депутатов окружного собрания, единороссы используют четвертую модель: здесь за кандидатов от партии смогут голосовать только сами партийцы. Такая форма определена уставом ЕР для территорий, где население не превышает 50 тысяч человек.

Еще две модели предварительного голосования на сегодня практически не используются из-за организационных трудностей: они предполагают плюс к регистрации на интернет-ресурсе еще и личную явку избирателей в оргкомитет праймериз, что, как считают в «Единой России», просто неудобно для сторонников партии.