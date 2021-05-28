В праймериз «Единой России» приняли участие 118 тысяч южноуральцев

По числу голосующих кампания — крупнейшая в истории партии

118 тысяч жителей Челябинской области отметились на сайте предварительного голосования партии «Единая Россия», сообщает пресс-служба регионального отделения. Всего в Российской Федерации за первые четыре дня процедуры в ней приняли участие уже почти пять миллионов человек.



По данным пресс-службы челябинского реготделения ЕР, всего в качестве выборщиков зарегистрировались 200 тысяч южноуральцев. У тех, кто еще не успел проголосовать, остается два дня: процедура праймериз продлится до 30 мая включительно. Между тем по России в целом эксперты отмечают очень высокий интерес к процедуре.

«Более 7 миллионов зарегистрировавшихся избирателей. Это уже 7 процентов от количества избирателей в России. Почти пять миллионов проголосовавших за три дня — это очень значимый результат. Лидеры неудивительны: Москва, Свердловская и Московская области, Краснодарский край, Санкт-Петербург. Это регионы и города с большим количеством избирателей и высокой политической активностью. Можно прогнозировать в целом более значительный, чем в 2016 году, масштаб принявших участие в голосовании и его большее влияние на ход избирательной кампании. Целый ряд конфликтов элит в регионах будут разрешены с помощью этой процедуры», — цитирует пресс-служба партии генерального директора Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрия Орлова.

Напомним, в 2021 году праймериз проходят в онлайн-формате с 24 по 30 мая. Подсчет голосов начнется вечером 30 мая, после того как голосование закончится во всех субъектах Федерации. Списки кандидатов, которые представят партию на выборах в Госдуму, а также на выборах областного и муниципального уровня, будут утверждены на партийном съезде 19 июня. Жителям Челябинской области предстоит сделать выбор из 135 кандидатов.