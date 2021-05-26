В праймериз «Единой России» поучаствовало 62 тысячи южноуральцев

По количеству проголосовавших Челябинская область догоняет регионы-лидеры

За два неполных дня со старта процедуры в праймериз ЕР приняло участие 62 тысячи южноуральцев из 182 тысяч зарегистрированных в качестве выборщиков, о чем сообщили в областном оргкомитете по проведению предварительного голосования. По словам зампредседателя оргкомитета Анатолия Векшина, два дня голосования, несмотря на DDos-атаку и последующее восстановление работы сайта, показали живой интерес к процедуре.

«Люди активно участвуют, делают свой выбор, поддерживают своих кандидатов, делятся опытом участия в голосовании в соцсетях. Звонков с жалобами и вопросами по работе сайта в региональный ситуационный центр не поступало. Голосование проходит удобно и понятно»,— отметил он.

Стоит уточнить, что 182 тысячи зарегистрированных выборщиками — это 7% от всех избирателей в Челябинской области. И по этому показателю регион уступает, например, соседней Свердловской области, вошедшей по количеству регистраций в тройку лидеров, где выборщиками зарегистрировались более 300 тысяч, что составляет 10% от всех избирателей. При этом в Челябинской области высок процент уже проголосовавших — к вечеру 25 мая из зарегистрированных выборщиков в праймериз поучаствовала треть. Остальным предстоит выбрать из 135 кандидатов, 65 из которых баллотируются в пяти одномандатных округах, 70 — по федеральному списку. Около 50% участников — беспартийные, 1/3 — представляют общественные и волонтерские организации. Почти 30% кандидатов — моложе 35 лет. Самому молодому кандидату всего 22 года.