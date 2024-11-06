В правительстве Челябинской области появится 4 новых министерства

Ранее анонсированные преобразования узаконены постановлениями губернатора

Правительство Челябинской области сообщает о внутренних преобразованиях: в нем появится сразу четыре новых министерства. Соответствующие постановления подписал глава региона Алексей Текслер.

Так, новое министерство жилищно-коммунального хозяйства Челябинской области возглавит Людмила Алпатова, ранее — первый заместитель министра строительства и инфраструктуры региона. Подписано постановление об образовании министерства архитектуры, градостроительства и комплексного развития территории Челябинской области. Министром будет назначена Ольга Никитина, ранее работавшая начальником управления по архитектурно-градостроительному проектированию администрации Челябинска. Курировать оба ведомства будет заместитель губернатора Андрей Фалейчик.

Руководителем вновь образованного министерства международного и межрегионального сотрудничества Челябинской области станет Дмитрий Глухарев, бывший замминистра экономического развития региона. Курировать ведомство будет первый вице-губернатор Иван Куцевляк.

Кроме того, главное управление молодежной политики региона будет преобразовано в одноименное министерство, руководить им будет Юрий Болдырев, известный в регионе в качестве руководителя Российских студотрядов. Курировать деятельность ведомства будет заместитель губернатора Вадим Евдокимов.