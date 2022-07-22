В правительстве Челябинской области назначили исполняющего обязанности министра имущества

Пост займет Ольга Морозова

Сегодня, 22 июля, и.о. губернатора Челябинской области Виктор Мамин подписал постановление назначении Ольги Морозовой на пост временно исполняющего обязанности министра имущества региона. Постановление опубликовано на сайте правовой информации.

«До назначения министра имущества Челябинской области возложить исполнение его обязанностей на Морозову Ольгу Анатольевну, первого заместителя министра, без освобождения от основных должностных обязанностей», — говорится в документе.

Ранее с поста руководителя министерства ушел Александр Богашов.