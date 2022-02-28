В Полпредстве обсудили цены на продовольствие в уральских регионах

Владимир Якушев провел оперативное совещание с главными федеральными инспекторами

Полномочный представитель Президента регионов Владимир Якушев обсудил цены на продовольственные и непродовольственные товары, рынок труда, ситуацию с распространением коронавируса, а также полную мобилизацию всех сил и средств в условиях новых геополитических вызовов с инспекторами регионов.

О мобилизации сил и средств

«Наша страна сталкивается с трудным, во многом беспрецедентным вызовом. Но я уверен, что под руководством Президента мы сможем справиться и с нынешними санкциями, какими бы тяжелыми они не были. Российская экономика и общество научились жить в условиях внешнего давления. Главное сейчас — сплоченность, мобилизация всех средств и ресурсов, профессиональный труд каждого на своем месте. И, конечно, взаимная поддержка, умение подставить плечо в трудную минуту. В этом — сила нашего народа, которая всегда помогала нам в непростые времена. Не сомневаюсь — поможет и сейчас», — заявил Владимир Якушев.

Цены

«Одна из главных тем, которые мы должны взять на строгий контроль, — это цены на продовольственные и непродовольственные товары. В условиях нынешней геополитической обстановки, санкций в отношении нашей страны, необходимо исключить ситуации необоснованного роста цен, особенно на товары первой необходимости. Пресечь попытки недобросовестных продавцов нажиться на ситуации. Главным федеральным инспекторам нужно обеспечить эффективное взаимодействие между федеральной антимонопольной службой и прокуратурой. Скоординировать эту работу, вести постоянный мониторинг, пресекать нарушения», — обратил внимание Владимир Якушев.

Рынок труда

В УрФО количество зарегистрированных в службах занятости составляет 52,7 тысячи. Это ниже, чем было до пандемии. «Надо продолжать отслеживать ситуацию на рынке труда: продолжать мониторинг, взаимодействовать с центрами занятости, чтобы в случае появления негативного тренда оперативно принять дополнительные меры по стабилизации ситуации», — поставил задачу полпред.

Covid-19

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в регионах УрФО остаётся напряжённой.

По данным Роспотребнадзора, 77 процентов случаев приходится на штамм «омикрон», который переносится относительно легко. Однако штамм «дельта», при котором течение болезни тяжелее, продолжает циркулировать в популяции.

В регионах УрФО развёрнуто 17,3 тысячи коек для пациентов с коронавирусом, на стационарном лечении находятся 13,6 тысячи человек. Пять процентов из них — на искусственной вентиляции лёгких. Это выше, чем в среднем по России, где показатель равен 4,2 процента.

Напомним, в Челябинской области отменили ряд коронавирусных ограничений.