В подшефном Челябинской области городе ДНР изготовили проходческий комбайн

В Ясиноватой, несмотря на угрозу обстрелов, продолжает работать машиностроительный завод

Ясиноватский машиностроительный завод (ДНР) произвел для заказчика новый проходческий комбайн. Об этом сообщает пресс-служба администрации донбасского города.



«Несмотря ни на что, Ясиноватский машиностроительный завод продолжает работать. Предприятие произвело новый проходческий комбайн для заказчика. Спасибо, что в непростой ситуации завод продолжает работать и обеспечивать рабочими местами жителей города. Желаю заводчанам здоровья, производственных заказов и мира», — написал на официальном сайте мэрии глава Ясиноватой Дмитрий Шевченко.

Как сообщил Первому областному информагентству руководитель делегации Челябинской области в ДНР Дмитрий Гатов, наш регион, весной взявший шефство над донецкими городами Волновахой и Ясиноватой, оказывал помощь в том числе и машиностроительному заводу.

Напомним, в середине июня с рабочей поездкой в Донецкой Народной Республике побывал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. В числе прочего губернатор подписал соглашения о сотрудничестве с администрациями Ясиноватой и Волновахского района ДНР. Тогда же Текслер анонсировал, что Южный Урал поможет наладить в ДНР стекольное производство для замены окон, разбитых во время артиллерийских обстрелов. Кроме того, в этот визит глава Челябинской области передал руководителю ДНР Денису Пушилину 11 автомобилей скорой помощи.

6 июля в ДНР доставили из Челябинска 40 аппаратов искусственной вентиляции легких, также обещанных Алексеем Текслером. В первый же день медоборудование получили больницы Волновахи, Докучаевска, Ясиноватой.

В донбасских республиках работают также волонтеры с Южного Урала. Как сообщало ИА «Первое областное», шесть студентов из Челябинской области принимают участие в восстановлении мемориального комплекса «Саур-Могила», который находится в ДНР.