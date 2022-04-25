В Пласте три депутатских мандата достались сотрудникам «Южуралзолота»

В региональном избиркоме отметили, что жалоб на ход выборов в горсовет не было

В Пласте 24 апреля прошли дополнительные выборы в городской совет депутатов. Разыгрывались три мандата по многомандатному округу № 3, сообщили Первому областному информагентству в избиркоме Челябинской области.



«Выборы прошли организованно и спокойно, жалоб и обращений не было. Явка составила 26,47 процента. На три места в городском совете депутатов претендовали девять кандидатов, победу одержали члены партии „Единая Россия“», — сообщил Первому областному информагентству председатель избиркома Челябинской области Евгений Голицын.

Как следует из документов, опубликованных на сайте региональной избирательной комиссии, в выборах участвовали также представители ЛДПР, «Справедливой России — За Правду» и несколько самовыдвиженцев. Победу одержали единороссы Юлия Ларионова, Надежда Файсханова и Александр Кузнецов. Судя по данным из открытых источников, все они — сотрудники группы компаний ЮУГК, принадлежащей вице-спикеру ЗСО Челябинской области Константину Струкову.