В Озерске за пост главы города поборются восемь кандидатов

Имя нового мэра озвучат 29 августа

В Озерске к участию в конкурсе на должность главы города допустили восьмерых кандидатов. Выписка из протокола предварительного заседания конкурсной комиссии опубликована на официальном сайте администрации Озерска.

К участию в конкурсе допустили временно исполняющего обязанности мэра Сергея Гергенрейдера, его заместителя Александра Бахметьева, бывшего замглавы Катав-Ивановского района Антона Буренкова, председателя Собрания депутатов Андрея Кузнеченкова, депутата Евгения Зайцева, бывшего депутата Горсобрания Максима Алушкина и двух местных жителей Сергея Гринченко и Михаила Терехина.

Сам конкурс состоится во вторник, 20 августа, в здании администрации Озерска. Кандидатам предстоит рассказать о себе, подтвердить знание законодательства и изложить их видение работы главы города.

Члены комиссии оценят не только их знания и программу развития города, но и грамотность и четкость речи, логичность изложения информации, анализ актуальных проблем города и многое другое.

По результатам конкурса выберут не менее двух кандидатов, которые пройдут в следующий отборочный тур. Имя нового мэра станет известно на итоговом заседании, которое пройдет 29 августа.

Напомним, ранее Озерском руководил Евгений Щербаков. В конце мая 2024 года он досрочно сложил с себя полномочия главы.