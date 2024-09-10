В новой Челябинской гордуме будут представители пяти партий

Намечено первое заседание

В состав вновь избранной городской думы Челябинска войдут представители всех пяти партий, которые участвовали в выборах. Впервые в городском парламенте будут представлены ЛДПР и партия «Новые люди», сообщил глава нынешней думы Андрей Шмидт.

На аппаратном совещании в мэрии спикер отметил, что распределялось 37 мандатов.

«По итогам единого дня голосования „Единая Россия“ забирает 31 мандат, „Справедливая Россия — Патриоты — За Правду!“ — три, КПРФ, а также новички — ЛДПР и „Новые люди“ — по одному мандату», — сказал Андрей Шмидт.

Он добавил, что в настоящее время начата работа по организации работы нового состава городской думы. Первое заседание намечено на 24 сентября.