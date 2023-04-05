В Нагайбакском районе прием документов на конкурс по выборам главы стартует 10 апреля

Собрание депутатов определилось со сроками, в которые надо избрать нового руководителя муниципалитета

10 апреля в Нагайбакском районе стартует прием документов от кандидатов в главы муниципалитета вместо подавшего в отставку Ивана Сурменева. Сегодня, 5-го числа, депутаты местного собрания определились с составом конкурсной комиссии и сроками приема и проверки бумаг от претендентов на кресло главы района, сообщает пресс-служба администрации.



По данным администрации района, в состав конкурсной комиссии от представительного органа вошли председатель собрания Владимир Бурмистров, депутаты Евгений Стародубцев и Валерий Голюк.

Документы от кандидатов будут принимать в течение двух недель, 10—23 апреля. Первое заседание комиссии, как сообщалось ранее, пройдет 31 мая, до этого времени бумаги претендентов будут проверяться на достоверность указанных данных. 7 июня состоится собственно конкурс, 14 июня — заседание райсобрания, где депутаты выберут нового главу из числа финалистов.

Как сообщало ИА «Первое областное», 24 марта депутаты утвердили досрочную отставку прежнего главы района Ивана Сурменева, исполняющим обязанности руководителя муниципалитета назначен первый заместитель главы Яков Кригер.

Сурменев написал заявление об увольнении о сложении полномочий 15 марта, после того как губернатор Челябинской области Алексей Текслер раскритиковал чиновника за жалобы от жителей на плохое качество уборки снега. Неубранные снег и наледь в конце концов привели к трагедии: в Фершампенуазе упавшая с крыши ФОКа ледяная глыба убила мальчика.