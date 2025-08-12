В муниципалитетах Челябинской области на мандат претендуют до 4 человек

На муниципальные выборы зарегистрировали почти 2,6 тысячи кандидатов

В Челябинской области завершилась регистрация кандидатов на выборы в органы местного самоуправления. На места депутатов в муниципалитетах претендуют почти 2,6 тысячи человек. Об этом сообщили в пресс-службе региональной избирательной комиссии.

Изначально на 723 мандата свои кандидатуры выдвинули 2874 человека. Однако 51 кандидату отказали в регистрации, 25 выбыли после регистрации, еще 214 утратили свой статус. В результате осталось 2584 кандидата, то есть по 3—4 человека на мандат.

Большинство кандидатов — 799 — самовыдвиженцы. От партии «Единая Россия» зарегистрировано 717 кандидатов, от «Справедливой России» — 374, от партии «Новые люди» — 350. Всего по одному-два кандидата выдвинулись от «Родины», «Яблока», «Партии пенсионеров» и «Партии социальной защиты».

Напомним, выборы в Заксобрание Челябинской области и муниципальные выборы пройдут с 12 по 14 сентября.