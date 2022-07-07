В Мосгорсуде назначена дата приговора челябинскому депутату Госдумы Вадиму Белоусову

За последний месяц подсудимый дважды не являлся на заседания

Московский городской суд назначил дату оглашения приговора депутату Госдумы Вадиму Белоусову и его теще Маргарите Бутаковой, обвиняемым в получении взятки более чем в 3 миллиарда. Как следует из документов на сайте суда, вердикт будет оглашен 20 июля.



Напомним, депутат Госдумы от Удмуртии челябинец Вадим Белоусов и его теща Маргарита Бутакова обвиняются в получении взятки в 3,4 миллиарда рублей от дорожной компании за получение госконтрактов в Челябинской области. Судебный процесс по их делу идет в Мосгорсуде с конца 2020 года.

8 июня прошли прения сторон. Гособвинение запросило для Белоусова наказание в 14 лет лишения свободы и полмиллиарда штрафа, для 80-летней Бутаковой — четыре года общего режима.

После прений сторон Мосгорсуд назначал еще три заседания по делу обвиняемых из Челябинска. Два из них были отменены из-за неявки подсудимых.

Как сообщало Первое областное информагентство, несмотря на уголовное дело, Вадим Белоусов выдвинут удмуртским отделением «Справедливой России — За Правду» на пост главы региона.