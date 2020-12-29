В Минздрав Южного Урала возвращается экс-министр

Челябинская городская дума теряет вице-спикера: Дмитрий Тарасов уходит работать по профилю

30 декабря в министерстве здравоохранения Челябинской области произойдет рокировка: первый заместитель главы ведомства Виктория Сахарова уйдет в отставку, ее место займет Дмитрий Тарасов, до последнего времени — вице-спикер Челябинской городской думы. Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт в разговоре с ИА "Первое областное" подтвердила, что решение о назначении Дмитрия Тарасова на должность первого заместителя министра здравоохранения области принято:



«Это однозначно усиление министерства. Опыт [работы в условиях пандемии коронавируса] дал понимание востребованности таких информационных технологий, как телемедицинские консультации. Такими образом, и опыт Дмитрия Алексеевича в этой части будет востребован»,

— сообщила Ирина Альфредовна.

По словам Ирины Гехт, занимающая на данный момент должность первого заместителя министра здравоохранения области Виктория Сахарова оставит работу в правительстве и переходит на преподавательскую работу в Челябинской медицинской академии.

Известно, что сегодня, 29 декабря, Дмитрий Тарасов намерен подать заявление об отставке с поста зампредседателя думы и сдаче мандата: на новом месте он не имеет права работать депутатом.

Напомним, 42-летний Дмитрий Тарасов — не новичок на госслужбе. Он руководил министерством информационных технологий, а затем, летом 2013 года, был утвержден на должность министра здравоохранения. Тогда регионом руководил Михаил Юревич. Через год, уже при Борисе Дубровском, Тарасов оставил этот пост и перешел на работу главврачом челябинской ГКБ-1. Тогда же он избрался в думу. Руководство больницей Дмитрию Алексеевичу пришлось оставить в 2019 году в связи с назначением на пост вице-спикера.