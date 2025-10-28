В министерствах Челябинской области провели кадровые перестановки

Назначены первые заместители глав ряда ведомств

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановления о назначениях в министерствах региона. Документы размещены на портале официальной правовой информации.

Юрий Золотухин назначен первым заместителем начальника ГУ лесами Челябинской области. Ранее на протяжении пяти лет он занимал должность замначальника ГУ.

Ольга Косарева с 29 октября станет заместителем министра социальных отношений Челябинской области. Она освобождена от должности первого замначальника управления госслужбы правительства региона.

Татьяна Ковальчук освобождается от должности замначальника ГУ молодежной политики Челябинской области и с 28 октября станет замминистра молодежи региона.

Первым заместителем министра общественной безопасности Челябинской области назначен Эдуард Орлов. В ведомстве он работает уже много лет и ранее занимал должность начальника управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими.

Замминистра имущества региона назначена Ольга Васильчик.

Первый замминистра финансов Челябинской области Александр Грязев увольняется. Последним его рабочим днем будет 9 ноября.