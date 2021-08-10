В Миндоре Челябинской области назначен новый замминистра

Им стал 37-летний Андрей Майсак

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление о назначении нового заместителя министра дорожного хозяйства региона. Новый зам — Андрей Майсак, сообщает пресс-служба правительства Южного Урала.



По данным Миндорхоза, Андрею Майсаку 37 лет. В 2006 году он окончил Челябинский государственный университет по специальности «экономист». В министерстве дорожного хозяйства и транспорта работает с 2017 года. Начинал ведущим специалистом, затем поднялся до начальника отдела планирования дорожной деятельности, а с января 2020 года стал заместителем начальника управления дорожного хозяйства.