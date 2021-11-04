Жители Миасса сняли на видео пламя на крыше мэрии

На экстренный вызов выехали две цистерны

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Вечером 4 ноября жители Миасса сняли на видео горящую крышу городской администрации. На кадрах в соцсетях видно, как высокие языки пламени полыхают в сумерках на фоне темного неба. В МЧС говорят, что ничего страшного в здании не случилось.

«Вызов в мэрию действительно был около шести часов вечера. На место выдвинулись две автоцистерны. Наши сотрудники поднялись на крышу, но к тому моменту уже ничего не горело. Помощь пожарных не понадобилась», — рассказал ИА «Первое областное» дежурный сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Челябинской области Михаил Растопчин.

По словам представителя МЧС, на крыше мэрии проводили строительные работы. До приезда пожарных там, видимо, на самом деле что-то горело. Но работники потушили все своими силами.

«В результате проведения разрешенных работ по ремонту кровли при запуске газового оборудования произошла залповая вспышка. Это не представляет угрозы работникам или имуществу. Данная ситуация является допустимой в таких погодных условиях»,— пояснила редакции пресс-секретарь главы Миасса Марина Рыкалина.

Ранее днем 4 ноября в Челябинске взорвался газовый баллон в багажнике легкового автомобиля. Возгорание после взрыва было небольшим и к приезду пожарных тушить на парковке уже было нечего.