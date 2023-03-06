В Миассе выбрали исполняющих обязанности мэра и председателя горсобрания

В представительном органе прошла серьезная рокировка

6 марта депутаты Миасского собрания наконец выбрали исполняющего обязанности главы города вместо уволившегося Григория Тонких. И. о. мэра назначен председатель представительного органа Дмитрий Проскурин, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе собрания депутатов.



Напомним, 3 марта депутаты утвердили досрочную отставку Григория Тонких, решившего досрочно сложить полномочия. Однако с личностью исполняющего обязанности мэра так и не определились, отложив этот вопрос на понедельник, 6 марта.

Сегодня, 6-го числа, на должность и. о. главы, как и три дня назад, был выдвинут спикер горсобрания Дмитрий Проскурин. Поскольку совмещать должности руководителя исполнительной власти и представительного органа по закону нельзя, то на срок до проведения конкурса в главы Дмитрий Проскурин сосредоточится на работе в администрации. Обязанности председателя горсобрания все это время будет исполнять первый заместитель Проскурина Сергей Сесюнин.

Решив вопрос с личностями руководителей, депутаты тут же начали заседание новой сессии. На ней решился вопрос с объявлением конкурса на соискание должности главы города: он должен пройти 11 мая 2023 года. Состав конкурсной комиссии пока не определен.