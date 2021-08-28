В Миассе построят новый цех по производству панелей для строительства домов

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в Миассе посетил ООО «Завод крупнопанельного домостроения» и ООО «Нефть-сервис»

Сегодня, 28 августа, губернатор Челябинской области Алексей Текслер работает в Миасском городском округе. Первым делом глава региона посетил промышленные предприятия — ООО «Завод крупнопанельного домостроения» и ООО «Нефть-сервис», передает с места событий корреспондент ИА «Первое областное».

Миасский завод крупнопанельного домостроения функционирует уже 49 лет. В основном предприятие производит железобетонные изделия для жилых домов различной этажности. Также налажен выпуск комплектов для детских садов и начальных школ. Свои изделия завод поставляет как в города Челябинской области, так и в Уфу, Екатеринбург, Курган и другие города.

В ближайшее время предприятие планирует построить новый цех по производству панелей для строительства домов, о чем сообщили Алексею Текслеру. Фонд развития промышленности региона готов предоставить заводу до 500 миллионов рублей по программе льготного финансирования на реализацию проекта.

«В Челябинской области строится много панельного жилья. Надо сделать так, чтобы оно было высокого качества»,— сказал Алексей Текслер.

Новый цех площадью 15 тысяч «квадратов» подарит городу более 100 новых рабочих мест, а скорость выпуска новых изделий снизится до одного дня, что позволит выпускать до 100 тысяч квадратных метров конструкций в год. Стоимость проекта — 1330 миллионов рублей.

Затем Алексей Текслер посетил ООО «Нефть-сервис». Компания специализируется на производстве гидравлических ключей и спайдеров для ремонта скважин, запасных частей и комплектующих для спецоборудования, гидропескоструйных перфораторов и прочего. Губернатор осмотрел новую производственную площадку, в запуск которой вложили 200 миллионов рублей. В 2022-2025 годах планируется дальнейшее развитие производственного комплекса и его превращение в кластер инновационных технологий бурения при поддержке и участии мирового лидера в передовых технологиях бурения — компании Nabors из США.