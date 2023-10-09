В Миассе первым заместителем главы назначили бывшего мэра Карабаша

Олег Буданов год назад покинул пост градоначальника

В Миасской администрации сегодня объявили, что уже с 4 октября в должности первого заместителя главы городского округа работает экс-мэр Карабаша Олег Буданов. В новой должности он займется сферой комплексной застройки и руководством аппарата главы.

После семилетнего срока управления городом Карабашом Олег Буданов год назад подал в отставку. В октябре 2022 года был назначен советником генерального директора — руководителем проекта на АО «Автомобильный завод «Урал».

«В обязанности первого заместителя главы округа входят работа с территориальными отделами, направление комплексного развития территорий. Также Олег Буданов будет курировать работу аппарата, управление архитектуры и градостроительства», — пояснили в администрации Миасса.

Напомним, глава Егор Ковальчук ранее анонсировал кадровые ротации в администрации Миасса.