В Миассе определились три кандидата на пост главы округа

Депутаты Миасского округа выберут главу 15 октября

Четверо кандидатов на пост главы Миасского городского округа сегодня, 11 октября, прошли тестирование и собеседование. Результаты испытаний определяла комиссии по отбору кандидатур на должность главы Миасского городского округа. Об этом сообщил председатель комиссии, заместитель губернатора Челябинской области Роман Воллерт.

К финишной прямой вышли трое:

Юрий Ефименко, директор по взаимоотношениям с общественными и государственными структурами в Генеральной дирекции АО «Автомобильный завод „Урал“», депутат по избирательному округу № 16;

Виктор Легенчук, генеральный директор ООО «Аргус Групп М»;

Алексей Лепешков, руководитель аппарата администрации МГО.

На ближайшей сессии 15 октября депутаты выберут главу округа, сообщили в Собрании депутатов Миасса.