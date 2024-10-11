Четверо кандидатов на пост главы Миасского городского округа сегодня, 11 октября, прошли тестирование и собеседование. Результаты испытаний определяла комиссии по отбору кандидатур на должность главы Миасского городского округа. Об этом сообщил председатель комиссии, заместитель губернатора Челябинской области Роман Воллерт.
К финишной прямой вышли трое:
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Юрий Ефименко, директор по взаимоотношениям с общественными и государственными структурами в Генеральной дирекции АО «Автомобильный завод „Урал“», депутат по избирательному округу № 16;
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Виктор Легенчук, генеральный директор ООО «Аргус Групп М»;
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Алексей Лепешков, руководитель аппарата администрации МГО.
На ближайшей сессии 15 октября депутаты выберут главу округа, сообщили в Собрании депутатов Миасса.