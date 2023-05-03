В Миассе меняют правила назначения временного главы города в случае ухода или ареста мэра

Поправки в устав требуют проведения публичных слушаний

В конце мая в Миассе состоятся публичные слушания, где рассмотрят изменения в основной нормативный документ города — устав. Как сообщили в пресс-службе городского собрания депутатов, поправки в устав должны упорядочить процедуру временной передачи власти в случае отставки или отстранения главы города. Заместители главы смогут замещать градоначальника, если он попал в немилость силовиков, а если мэр досрочно сложит с себя полномочия, то его сможет заместить должностное лицо местного самоуправления.

«Предлагается внести изменения, предусмотрев, как и ранее, замещение должности главы округа в случае досрочного прекращения полномочий должностным лицом местного самоуправления, а в случаях применения к главе округа по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности — заместителем главы округа…» — говорится в пояснительной записке, опубликованной на сайте городского парламента.

Определять, кто из заместителей мэра сможет временно заменить своего начальника, будут решением депутатов Миасса. ИА «Первое областное» в пресс-службе собрания депутатов города пояснили, что сейчас ушедшего по любой причине главу заменяет должностное лицо местного самоуправления. На данный момент и. о. главы города является председатель собрания депутатов Миасса Дмитрий Проскурин, а обязанности спикера исполняет его заместитель Сергей Сесюнин.

Утвердить изменения в уставе намерены через процедуру публичных слушаний. Они пройдут 22 мая в конференц-зале администрации города, начало в 17:00.

Пока же новый глава города еще не выбран. Конкурс по отбору кандидатов в мэры Миасса состоится 11 мая, после чего депутаты выберут градоначальника на последующем заседании. Сейчас на кресло главы претендуют гендиректор ООО «Аргус групп М» Виктор Легенчук, вице-губернатор Егор Ковальчук и начальник управления имущественных отношений мэрии Николай Булдыгин. Прошлый градоначальник Григорий Тонких подал в отставку незадолго до истечения своего срока полномочий.