В Миассе Алексей Текслер посетил благоустроенный сквер «Высоцкого»

Место на севере округа пустовало несколько лет

Следующим пунктом посещения губернатора Челябинской области Алексея Текслера в Миассе стала благоустроенная общественная территория сквера «Высоцкого» на улице Олимпийской. Работы начались в 2020 году и проходили в два этапа, сообщает корреспондент ИА «Первое областное» с места событий.

Еще в начале 2019 года площадка на Олимпийской была заросшим травой пустырем. Чуть позже в городскую администрацию поступила заявка на благоустройство сквера Высоцкого, поскольку жителям северной части округа негде отдохнуть и поиграть с детьми.

В 2020 году начались работы в рамках первого этапа благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды». Сначала спроектировали территорию, затем обустроили тротуары, парковки для автомобилей, детские игровые и спортивные площадки, а также приступили к ремонту мостов. Во время второго этапа, который прошел в 2021 году, высадили деревья, установили малые архитектурные формы, урны, скамейки, светофор, оборудовали освещение, а также сделали скейт-парк и памп-трек.

Теперь на площадке могут отдыхать горожане всех возрастов.