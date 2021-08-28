В Миассе Алексей Текслер «подписал» мурал

Поднявшись на подъемнике, губернатор Челябинской области раскрасил трафарет фестиваля «Наш mural»

В ходе рабочего визита в Миасс одними из последних губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил стадион «Труд» и расположенную рядом ледовую арену, а затем осмотрел новый арт-объект на улице Колесова и нанес последние штрихи, сообщает корреспондент ИА «Первое областное» с места событий.

Стадион «Труд» открыли в июле 1950 года. С тех пор в здании проводили несколько реконструкций. Последняя, начавшаяся в 2016 году, продолжается по сей день. На стадионе уже провели реконструкцию трибун, построили тир для людей с ограниченными возможностями здоровья, реконструировали парковку, возвели современный скейт-парк, провели капитальный ремонт центрального футбольного поля, установили светодиодное табло и многое другое.

В конце 2020 года рядом с «Трудом» открыли хоккейный утепленный модуль с искусственным льдом, который также осмотрел губернатор. Сейчас там тренируются ученики детских спортивных школ.

Затем Алексей Текслер отправился на улицу Колесова в район Комарова, где на доме № 1 изображен мурал. Губернатор раскрасил трафарет с надписью «Наш mural, поднявшись на подъемнике вместе с художником команды «Граффити Россия» Дмитрием Кольцо.

«На мурале изображена девушка в футуристичном стиле. Мы пытались представить, каким будет город будущего. Комар на мурале показывает, что наша планета будет обитаемой, что будет жизнь»,— рассказал Дмитрий Кольцо.

Фестиваль «Наш mural» в Челябинской области стартовал 1 августа и завершится 1 сентября. В Миассе в рамках фестиваля появились два мурала: на одном из домов изобразили озеро Тургояк и медведя, на втором — девушку из будущего. По словам Алексея Текслера, фестиваль муралов в регионе станет традицией, потому что жителям это нравится.