В мэрии Челябинска упразднят должность зама главы по городской среде

С предложением преобразовать управление выступила Наталья Котова

В мэрии Челябинска ликвидируют должность заместителя главы города по городской среде. С таким предложением во вторник, 27 апреля, выступила глава Наталья Котова перед депутатами городской думы. Просьбу градоначальника народные избранники поддержали, а функционал ликвидируемой должности будет распределен в структуре административного корпуса.

Кроме упразднения должности вице-мэра по городской среде Котова намерена преобразовать управление развития благоустройства и городской среды. Мэр даже предложила другой вариант названия структурного подразделения администрации — управление благоустройства.

В пресс-службе мэрии ИА «Первое областное» сообщили, что городскую среду будет курировать начальник управления по архитектурно-градостроительному проектированию города Челябинска Павел Крутолапов. А само управление под его руководством Наталья Котова возьмет под личный контроль.

Напомним, раннее должность вице-мэра по городской среде занимал Александр Егоров. В начале этого года губернатор Алексей Текслер назначил челябинского урбаниста заместителем министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.