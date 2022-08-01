В мэрии Челябинска назначили ответственного за развитие строительства в городе

Александр Перемыкин больше 10 лет работал в строительной сфере

С сегодняшнего дня, 1 августа, начальником управления градостроительных разрешений администрации Челябинска назначен Александр Перемыкин. Об этом глава города Наталья Котова сообщила на аппаратном совещании.

Известно, что Александр Перемыкин в 2007 году окончил ЮУрГУ по специальности «промышленное и гражданское строительство», затем работал в различных строительных компаниях. Прошел путь от рядового инженерно-технического работника до начальника строительного управления.

«Я вас поздравляю с назначением, много интересных задач вам придется решать. Вы знаете застройщиков, работали с документами, поэтому надеюсь, что вы быстро войдете в эту сферу и будете заниматься работой с разрешительными документами», — сказала Наталья Котова.

Прежний начальник управления градостроительных разрешений Алексей Кутепов уволился по соглашению сторон.

Управление градостроительных разрешений готовит проекты муниципальных правовых актов в области градостроительства и землепользования; предоставляет сведения, документы и материалы для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности; готовит проекты разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию и многое другое.