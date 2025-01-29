В мэрии Челябинска назначили нового главу КУИЗО

Им стала Анастасия Лаптиева

С 29 января председателем комитета по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска стала Анастасия Лаптиева. Об этом сообщили в мэрии.

В администрации города она работает с сентября 2006 года, прошла путь от главного специалиста управления жилищной политики до заместителя председателя комитета по управлению имуществом и земельным отношениям.

В 2003 году Анастасия Лаптиева окончила Южно-Уральский государственный университет по специальности «юриспруденция», с 2002 года работала юристом в коммерческих структурах. С 2004 года — ассистентом кафедры истории, социологии и права Челябинского педагогического университета.

На посту председателя КУИЗО она сменила Оксану Шейкину.