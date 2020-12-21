В мэрии Челябинска — два новых назначения

Наталья Котова утвердила ответственного за городские покупки и нашла замену главному экологу города

21 декабря на аппаратном совещании в администрации Челябинска были озвучены два новых назначения на важные посты. Артем Колесников, уже полтора месяца являвшийся и.о. начальника управления муниципальных закупок, утвержден в этой должности.



Напомним, 31 октября прежний начальник управления Наталья Гутова возглавила Контрольно-счетную палату Челябинска. Ее обязанности по закупкам исполнял заместитель, Артем Колесников. По данным пресс-службы мэрии, Артему Сергеевичу 40 лет, он родом из Кыштыма, закончил ЮУрГУ по специальности «юриспруденция». В администрации Челябинска работает с 2013 года, причем все это время занимал должность заместителя начальника управления. Как отметила Наталья Котова, представляя Колесникова коллегам в новом качестве, вопросов по его работе возникнуть не должно.

Второе назначение оказалось несколько неожиданным: как сообщила глава города, начальник управления экологии и природопользования Алена Юшкова написала заявление об увольнении по собственному желанию. На ее место назначен Иван Кинев. Об Иване Владимировиче известно, что он родился в Красноармейском районе в 1987 году. Также, как и Колесников, выучился на юриста в ЮУрГУ, в последние годы работал начальником отдела в управлении жилищно-коммунального хозяйства.

О причинах увольнения Юшковой не сообщается.