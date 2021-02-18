В Магнитогорскую агломерацию войдут муниципалитеты Башкортостана

Пока эта организация объединяет город металлургов и четыре района Челябинской области

17 февраля заместитель главы Магнитогорска Александра Макарова доложила комиссии по экономическому развитию городского депутатского собрания о ключевых проектах, которые уже реализуются в рамках создания агломерации.



Напомним, формирование подобных объединений предусмотрено в стратегии развития Челябинской области до 2035 года. Однако Магнитогорск пошел своим оригинальным путем: местная агломерация должна включать муниципальные образования сразу двух субъектов федерации. Пока, однако, в нее входят только сам город и четыре окружающих его района, относящихся к Южному Уралу: Агаповский, Кизильский, Верхнеуральский и Нагайбакский, сообщает пресс-служба магнитогорского горсобрания. По данным же пресс-службы администрации Магнитогорска, со стороны Башкортостана предполагается участие в объединении городов Сибая и Белорецка, Абзелиловского, Баймакского, Белорецкого и Учалинского районов.

«В связи с тем, что как таковой нормативно-правовой базы по этому вопросу нет, процесс создания Магнитогорской агломерации начали с заключения межмуниципальных соглашений, возможность которых предусматривается в ФЗ № 131 «Об общих принципах местного самоуправления в РФ», — объяснила Александра Макарова.

Руководители пяти муниципалитетов рассчитывают, что в рамках агломерации, действуя сообща, они смогут более активно участвовать в нацпроектах, привлекать финансирование и развивать свои территории. Так, все вместе районы и город участвуют в федеральной программе «Безопасные и качественные дороги»: на развитие межмуниципальной транспортной сети юга области с 2019 года выделяется около 150 миллионов рублей в год.

По словам Александры Макаровой, якорные объекты для развития агломерации — частный проект ММК «Притяжение», крупный медицинский центр в Магнитогорске, строительство нового полигона ТБО, рекультивация магнитогорской свалки, строительство очистных сооружений в Агаповском районе, бассейнов в городе, Кизильском и Агаповском районах.

Из доклада вице-мэра видно, впрочем, что без участия Башкортостана агломерации тоже трудно обойтись: напомним, международный аэропорт Магнитогорска и знаменитый курорт «Абзаково» расположены на территории соседней республики. Между тем развитие межмуниципального сотрудничества предполагает также реконструкцию аэропорта и развитие «Абзаково» (на последнее уже выделено 460 миллионов). Кроме того, в Верхнеуральском районе участники объединения намерены развивать оздоровительный загородный комплекс в Карагайке, в Агаповском районе — базу «Березка».

«Агломерация — это залог грамотной организации трудовой миграции, развития экономических связей и туристического потенциала Магнитогорска», — подчеркнул председатель депутатской комиссии Олег Ширяев.



Добавим, в ближайшее время участники Магнитогорской агломерации приступят к формированию межмуниципального совета, в который войдут руководители исполнительной власти и депутаты всех муниципалитетов-участников.