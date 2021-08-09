В Магнитогорском округе зарегистрированы 10 кандидатов в депутаты Госдумы

Все они члены партий, ни один из самовыдвиженцев процедуру регистрации пройти не сумел

Десять кандидатов от политических партий будут вести борьбу за мандат депутата Госдумы в Магнитогорском избирательном округе. По данным пресс-службы избиркома Челябинской области, ни один из самовыдвиженцев не смог предоставить в ОИК нужное количество подписей граждан в свою поддержку.



Напомним, изначально в Магнитогорском округе на выборы в Государственную думу выдвинулись 14 человек. Однако 4 августа, в последний день сдачи подписей, ни один из четырех самовыдвиженцев не предоставил в окружную избирательную комиссию нужное число подписей граждан в свою поддержку. В итоге независимые кандидаты сошли с дистанции и за мандат будут бороться только представители партий.

В их числе — действующий депутат Госдумы Виталий Бахметьев («Единая Россия»), руководитель магнитогорской ячейки ЛДПР Дамир Байтенов, коммунист Элмар Рустамов, справедливоросс Павел Владельщиков, член Российской партии свободы и справедливости Сергей Топоров, общественник Александр Ишимов (Партия пенсионеров, единственный ее кандидат, не являющийся медиком), первый секретарь реготделения «Коммунистов России» Максим Степанов, Николай Кошман из «Яблока», Василий Герман («Родина») и представитель «Новых людей» Татьяна Марараш.

Напомним, выборы депутатов Госдумы пройдут 17—19 сентября 2021 года.