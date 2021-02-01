В Магнитогорске главу Орджоникидзевского района отправили на «Отдых»

Владимир Ушаков возглавил МБУ «Отдых», мэр Сергей Бердников уже подобрал ему замену

Мэр Магнитогорска Сергей Бердников провел в первый день февраля ряд значимых кадровых перестановок. Так, свой пост покинул глава Орджоникидзевского района Владимир Ушаков, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе городской администрации. С 1 февраля Ушаков возглавил МБУ «Отдых», чей предыдущий директор Любовь Бруева уволилась по собственному желанию. Назначение руководителя одного из трех районов крупного города всего лишь на муниципальное учреждение можно было бы счесть понижением, но следует учитывать, что МБУ «Отдых» управляет знаменитыми магнитогорскими здравницами — детским загородным комплексом «Абзаково» и комплексом «Карагайский», а с ноября 2020 года является еще и туроператором по внутреннему туризму. Что, учитывая общероссийский тренд на развитие туристического рынка, тоже очень немаловажно для развития города в целом.



А вот для преемницы Ушакова Анны Степановой назначение — стопроцентное повышение: она переходит с должности заместителя главы Правобережного района в главы района Орджоникидзевского.

Кроме того, изменения коснулись строительной отрасли города: МКУ «Управление капитального строительства» возглавил Дмитрий Грошев, до последнего времени — начальник магнитогорского управления инженерного обеспечения, транспорта и связи. И.о. руководителя управления временно назначен Кирилл Шумов.