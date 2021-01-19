В Магнитогорске построят два парка отдыха

Проекты реализуются в рамках программы «Формирование комфортной городской среды»

В планах городской администрации — строительство парка «Южный» и благоустройство набережной вдоль реки Урал у Вечного огня. В городе идет строительство двух детских садов в южной части города, в этом году начнется строительство новой школы. Магнитогорск активно развивается на благо жителей всех возрастов.



«Мы не отступаем от намеченного вектора развития. Нам важно, чтобы всем категориям горожан было комфортно здесь жить. Главным направлением по-прежнему остается улучшение экологической обстановки. Уже сегодня мы добились больших успехов в решении этой задачи. С каждым годом Магнитогорск становится все престижнее и комфортнее для проживания. Это замечают жители, так как, несмотря на естественную убыль населения, характерную для всей страны, к нам приезжают жить люди из других городов и регионов», — отметил Сергей Бердников.



Также в городе планируют продолжить озеленение.

