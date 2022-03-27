В Луганской народной республике планируют референдум о вхождении в состав России

Голосование может пройти в ближайшее время

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник сообщил о планах провести референдум о вхождении республики в состав России. С заявлением он выступил перед журналистами.

«Я думаю, что в ближайшее время на территории республики будет проведен референдум, на котором народ реализует свое абсолютное конституционное право и выскажет свое мнение по поводу вступления в РФ. Я почему-то уверен, что это именно так и будет», — заявил Пасечник (цитата по «Интерфаксу»).

Президент России Владимир Путин после обращения к россиянам вечером 21 февраля подписал указы о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик. Госдума ратифицировала договоры с ДНР и ЛНР 22 февраля. Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции, направленной на защиту жителей ДНР и ЛНР.