В ЛДПР определили кандидатов в Госдуму от Челябинской области

Лидер челябинских либерал-демократов Виталий Пашин заявлен и в территориальной группе, и в одномандатном округе

25 июня в Москве проходит федеральный съезд либерально-демократической партии России, главный вопрос — определение кандидатов в депутаты Госдумы на выборы 19 сентября. Как сообщил Первому областному информагентству депутат Госдумы Виталий Пашин, с кандидатами от Южного Урала либерал-демократы только что определились.



Региональный партийный список возглавляет сам Виталий Пашин. Кроме него в территориальной группе предприниматели Сергей Володарчук и Наталья Арсентьева, ранее — помощница депутата Пашина.

Виталий Львович, кроме того, баллотируется и по Златоустовскому одномандатному округу. В других округах выдвинуты: депутат ЗСО Евгений Рева в Челябинском, координатор отделения ЛДПР Дамир Байтенов в Магнитогорском, лидер фракции ЛДПР в ЗСО Челябинской области Алексей Беседин в Коркинском и помощник депутата Заксобрания Евгений Басканов в Металлургическом округах.

Напомним, ранее стало известно, что известный пиарщик из Магнитогорска, в прошлом помощник вице-премьера РФ Виктора Христенко Станислав Наумов вошел в федеральную часть партийного списка либерал-демократов.