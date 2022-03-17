В лабораториях Украины изучали возможность заражения человека птичьим гриппом

Пресс-секретарь Минобороны РФ Игорь Конашенков пообещал, что соответствующие документы вскоре будут опубликованы

Специалисты войск РХБЗ России продолжают изучать документы, полученные от сотрудников украинских биолабораторий. Очередной утренний брифинг Минобороны РФ был посвящен в основном как раз исследованиям, которые велись на Украине под контролем США.



«Документы раскрывают подробности реализации США на Украине секретного проекта по изучению пути передачи человеку заболеваний с помощью летучих мышей. Хочу подчеркнуть, что, согласно документам, эти исследования выполнялись в Харькове на системной основе под непосредственным контролем американских специалистов в течение многих лет. В рамках американского проекта Харьковским институтом ветеринарной медицины изучались дикие птицы как объекты для переноса высокопатогенного птичьего гриппа. Одновременно оценивались условия, при которых процессы передачи могут приобрести неуправляемый характер, нанести экономический ущерб, создать риски продовольственной безопасности. Будут представлены новые документы о вывозе с Украины большого количества биоматериалов человека в Великобританию и другие европейские страны. В ближайшее время будет опубликован новый пакет таких бумаг», — сообщил Игорь Конашенков.

Генерал-майор Конашенков также сообщил подробности ведущейся на Украине специальной военной операции. По его словам, группировка войск ЛНР в течение ночи вела успешные бои внутри Северодонецка и Рубежного. Силы ДНР ведут наступательные действия за контроль над населенными пунктами Марьинка, Славное и Сладкое, за ночь они продвинулись на 4 километра.

Нанесен ракетный удар по арсеналу боеприпасов в населенном пункте Сарны в Ровненской области. Уничтожены хранилища с ракетами и боеприпасами, в том числе ракеты для тактического комплекса «Точка-У». Авиацией и ПВО сбиты за сутки вертолеты Ми-24 и Ми-8, 12 беспилотников, в том числе три ударных «Байрактар-ТБ2».

Высокоточным оружием поражены 46 военных объектов Украины, в том числе 11 зенитных ракетных комплексов, установка РСЗО, три командных пункта, станция радиоэлектронной борьбы, семь складов боеприпасов и 18 мест скопления боевой техники.