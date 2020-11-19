В Кыштыме назвали имя нового мэра

До 2025 года городским округом будет управлять Людмила Шеболаева.

В Кыштыме прошло избрание главы города. Им стала Людмила Шеболаева, находящаяся на этом посту с 2010 года. Руководить Кыштымом она будет до 2025 года. Об этом сайту «Первый областной» рассказали в пресс-службе администрации городского округа.



Кандидатуру действующего главы поддержали 15 из 17 депутатов. В конкурсе, помимо Людмилы Шеболаевой, участвовал первый заместитель главы округа Пётр Мошкин. Оба кандидата представили программы социально-экономического развития округа, подтверждали уровень знаний в сфере законодательства, управления и экономики. Также им предстояло ответить на вопросы членов комиссии, половина которой была назначена губернатором Челябинской области и состояла из представителей региональной власти, а другая — из Собрания депутатов Кыштыма.

«Кандидаты, участвовавшие в конкурсе, были признаны победителями. Их кандидатуры представлены на рассмотрение депутатского корпуса. Наша задача — посмотреть подготовку кандидатов, выполнение тестовых заданий, а это 30 вопросов, на которые кандидаты должны были ответить, и плюс выступление с программой развития. Вопросов задавали много. Могу сказать, что кандидаты достаточно квалифицированные и справились с заданием, с ответами на вопросы. Услышали много интересного и полезного, что нужно посмотреть на областном уровне и проработать»,— отметил председатель конкурсной комиссии, заместитель губернатора Челябинской области Станислав Мошаров.

Финальным этапом выборов стала депутатская сессия, прошедшая сегодня, 19 ноября. Именно на ней подавляющее большинство голосов было отдано за Людмилу Шеболаеву.