В Кунашакском районе назначен и. о. главы после смерти Сибагатуллы Аминова

Муниципалитетом будет временно руководить главный ревизор

Исполнять обязанности главы Кунашакского района после кончины Сибагатуллы Аминова будет руководитель контрольно-ревизионного управления Венера Юсупова. Об этом ИА «Первое областное» сообщили в администрации муниципалитета.

Согласно местному уставу, исполняющим обязанности главы района может быть назначен либо глава контрольно-ревизионного управления, либо председатель собрания депутатов. Венера Юсупова будет руководить Кунашакским районом до избрания нового мэра.

Напомним, что Сибагатулла Аминов скончался 24 сентября на 70-м году жизни. Он руководил районом на протяжении восьми лет.

Свои соболезнования в связи с уходом Аминова выразил губернатор Алексей Текслер.