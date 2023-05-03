В Кремле заявили о попытке нанесения удара по резиденции президента

Пресс-служба главы государства пояснила, что спецслужбы вывели из строя БПЛА

В среду, 3 мая, пресс-служба Кремля сообщила, что беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции президента была совершена попытка удара. Президент не пострадал. БПЛА своевременно сбили техникой. В Кремле расценивают атаку как покушение на президента РФ, говорится в официальном сообщении.

В сообщении пресс-службы, опубликованном на сайте Кремля, сообщается, что попытка удара была совершена сегодня ночью. Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль.

«В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя. Вследствие их падения и разлета осколков пострадавших и материального ущерба нет. Президент России не пострадал в результате украинской атаки», — говорится в сообщении.

Атака украинских беспилотников на Кремль никак не повлияет на проведения парада 9 Мая, он состоится. Об этом позже сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Расцениваем эти действия как спланированную террористическую акцию и покушение на Президента, проведенные накануне Дня Победы, Парада 9 мая, на котором планируется присутствие и иностранных гостей», – сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что график работы президента не изменился. Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным.