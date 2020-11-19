В Красноармейском районе выбрали нового руководителя

20 ноября он вступит в свои полномочия.

18 ноября в Красноармейском районе состоялись выборы руководителя муниципалитета. Его выбирали депутаты, а сам процесс состоял из трёх этапов.

Путём открытого голосования в предстоящие пять лет Красноармейским районом будет руководить Сергей Сергеев, который ранее был первым заместителем главы муниципалитета. Об этом сообщила местная газета «Маяк».

«Надеемся на работу в тесном контакте со вновь избранным главой. Сложные вопросы коллегиальный орган возьмёт на себя», — отметил Анатолий Казанцев, председатель собрания депутатов Красноармейского района.

Сергей Сергеев вступит в свои полномочия уже завтра, 20 ноября.

Отметим, что Юрий Сакулин, который был главой муниципалитета ранее, в выборах участия не принимал. Именно при нём были реализованы крупные проекты в строительстве и реконструкции инфраструктуры. Также Красноармейский район считается одним из крупнейших поставщиков сельскохозяйственной продукции.